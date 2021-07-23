Салют в День ВМФ пройдет в Кронштадте, а не в центре Петербурга

В пятницу власти Санкт-Петербурга решили, что в этом году на День ВМФ салюта в центре города не будет.

Ранее планировалось дать салют традиционно от стен Петропавловской крепости. Теперь единственный в городе праздничный салют пройдет в Кронштадте, его организует специально прибывший из Москвы салютный дивизион Западного военного округа, пишет «Фонтанка».

С Петропавловской крепости в 22:00 25 июля будет дан двойной пушечный залп, который послужит сигналом к началу салюта в Кронштадте. В небо над заливом запустят 2,5 тысячи фейерверков.