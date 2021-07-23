Гарибашвили не сомневается в победе Каладзе на выборах мэра Тбилиси

Партия "Грузинская мечта" одержит убедительную победу на выборах в органы местного самоуправления, заявил глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

"У нашего кандидата в Тбилиси, ни в одном городе, ни в одном муниципалитете не будет альтернативы. Во всех городах, в столице, везде, во всех муниципалитетах мы одержим убедительную победу. У "Национального движения", как у коллективного "Нацдвижения", потому что других партий, как мы смотрим, больше не видно, нет никакой повестки дня, кроме одной – чтобы в стране были постоянный хаос и дестабилизация. Чего вам не добиться, чтобы вы знали", – приводит слова Гарибашвили "Спутник-Грузия".

Напомним, что правящая партия Грузии выдвинула действующего мэра Тбилиси Каху Каладзе кандидатом на выборах главы города. Объединенная грузинская оппозиция рассматривает в качестве главного конкурента Каладзе кандидатуру руководителя "Единого национального движения" Ники Мелия.