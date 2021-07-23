Минздрав: студентам следует пройти вакцинацию до 1 сентября

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что студентам лучше вакцинироваться от коронавируса до начала учебного года.

"Мой совет - пройти вакцинацию раньше, до 1 сентября, и это правильно. Для того чтобы, во-первых, не выбывать из учебного процесса в случае, если возникает заболевание", - заявил Мурашко в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".

Он уточнил, что требований по вакцинации несовершеннолетних в России нет.