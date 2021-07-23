Ливень затопил Батуми

Ливень затопил улицы первые этажи нескольких домов в Батуми, повреждена бытовая техника и мебель у жителей улицы Димитрия Тавдадебули.

По словам пострадавших, их дома часто затопляются во время обильных осадков. В этой связи она просят муниципалитет помочь им найти инвестора, чтобы снести старые постройки и построить новый многоэтажный дом.

В водораспределительной компании "Батумис цкали" заявили о том, что в настоящее время на месте ведутся технические работы, очищаются дренажные и водопроводные каналы. "Мы начали работы по откачиванию воды утром и продолжим весь день. Наводнение было вызвано внезапным сильным дождем", - приводит Sputnik Грузия данные представителей компании.