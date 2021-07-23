Лавров: Запад пока не обращался по поводу регистрации в России вакцин

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам с ЕС о взаимном признании вакцин от коронавируса.

"Совсем недавно Европейская комиссия сказала, давайте проведем переговоры с россиянами о взаимном признании вакцин, о взаимном признании сертификаций. Мы будем к этому только открыты", - заявил Лавров в пятницу на вебинаре "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы".

Он отметил, что Россия будет регистрировать и запускать на территорию западные вакцины по решению санитарных властей.

"Кстати, я не слышал пока, по-моему, так и не было ни одного случая, когда западные страны обратились бы к нам с просьбой зарегистрировать и сертифицировать свою вакцину", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что ЕС предложил Минздраву обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов. Позже в Еврокомиссии пояснили, что конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС нет, речь идет об общей и технической информации, которую Европа направила партнерам по всему миру.