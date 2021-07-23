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Астраханская область поставила новый рекорд заразившихся коронавирусом

Астраханская область поставила новый рекорд заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в Астраханской области коронавирусом нового типа заразились около 300 жителей, что является максимумом с начала пандемии, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"За минувшие сутки зафиксировано 290 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 41 355 случаев заражения COVID-19", - приводит сообщение ведомства ТАСС, уточняя, что предыдущий максимум пришелся на 21 июля, когда выявили 283 заразившихся за сутки.

В настоящее время лечение в стационарах проходит 1 471 человек, свободным остается 14% коечного фонда, на амбулаторном лечении находятся 5 029 человек.

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Вестник Кавказа

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