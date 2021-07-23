Гарибашвили призвал граждан Грузии активно включиться в процесс вакцинации

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обратился к гражданам с призывом активно участвовать в процессе вакцинации.

"Сегодня поступает полмиллиона доз вакцины Pfizer. Это помощь правительства США. Кроме того, в Грузии есть китайские вакцины в стране, и я хотел бы призвать наших граждан активно участвовать в процессе вакцинации", - цитирует главу правительства "Грузия Online".

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 398 081 человека. Справились с болезнью 370 565 жителей страны, умерли - 5656.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 191 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.