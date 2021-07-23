Севастополь откроют для непривитых туристов

В Севастополе разрешат заселяться в гостиницы гражданам с отрицательным тестом на коронавирус. Решение было принято на заседании городского оперштаба.

"Предлагается вернуть заселение по ПЦР-тесту, но, как это делается сейчас в большинстве стран, после заселения делаешь ПЦР-тестирование, до получения результата находишься в номере — обычно это сутки", - приводит слова губернатора города Михаила Развожаева "Известия".

Он отметил, что указ будет подписан сегодня и вступит в силу с момента опубликования.

По словам главы города, возвращение возможности заселения по ПЦР-тестам требовали сотрудники туристической сферы. Губернатор подчеркнул, что повторное тестирование в отеле необходимо для обеспечения двойного контроля и гарантирования безопасности.

Развожаев также поручил проработать механизм забора тестов в отелях с привлечением коммерческих компаний, которые предоставляют услуги по тестированию на коронавирус.

Однако он добавил, что прибывшие без прививки или справки об антителах граждане должны сами оплачивать соответствующие анализы.

"Оплата ложится на гостя, но никто не мешает ему показать сертификат о вакцинировании — государство дает ему возможность бесплатно получить вакцину — или справку о наличии антител", — уточнил глава Севастополя.