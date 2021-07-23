Главная » Новости

Хирург из Чечни проведет бесплатные операции для детей из Северной Осетии

Хирург из Чечни проведет бесплатные операции для детей из Северной Осетии

Известный хирург из Чечни Хасан Баиев проведет операции для детей, страдающих челюстно-лицевыми деформациями, в Северной Осетии.

На базе консультативно-диагностической поликлиники Республиканской детской клинической больницы 24 июля состоится предварительный отбор детей. "Осмотр маленьких пациентов проведет известный пластический хирург Хасан Баиев", - говорится в сообщении ведомства.

Благотворительная организация "Операция "Улыбка" существует в России с 1995 года, ее специалисты бесплатно помогают детям и подросткам, страдающим  челюстно-лицевыми деформациями.

395 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!