Хирург из Чечни проведет бесплатные операции для детей из Северной Осетии

Известный хирург из Чечни Хасан Баиев проведет операции для детей, страдающих челюстно-лицевыми деформациями, в Северной Осетии.

На базе консультативно-диагностической поликлиники Республиканской детской клинической больницы 24 июля состоится предварительный отбор детей. "Осмотр маленьких пациентов проведет известный пластический хирург Хасан Баиев", - говорится в сообщении ведомства.

Благотворительная организация "Операция "Улыбка" существует в России с 1995 года, ее специалисты бесплатно помогают детям и подросткам, страдающим челюстно-лицевыми деформациями.