Опасные ливни ожидаются в Крыму, Адыгее и на Кубани

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей юга об опасной погоде в ближайшие дни, пишет РИА Новости.

Синоптик напомнил, что в последние две недели на Европейской части России сохранялась жаркая погода, которая стала резко менять в последние дни. Произошла смена циркуляции воздуха, пришли ветра.

"В Астраханской области сильнейшая жара 40-42 градуса, в Калмыкии до 44 градусов, но свежие воздушные массы, уже принесут грозу, шквалистый ветер, усиление ветра до 25 м/с", - сообщил он.

Смена ветров с южных на северные приведут к сильным осадкам в Краснодарском крае, Крыму, Адыгее и Волгоградской области. В этих регионах ливни будут сопровождаться ветром до 28 м/с.