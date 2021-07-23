Кафе горело в Анапе, пострадали два человека

Согласно предварительным данным, в результате пожара, вспыхнувшего в одоном из кафе Анапы, пострадали два человека. Они госпитализированы.

"Поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, установлено, что произошел пожар в помещении на площади 20 кв м, в результате пожара, предварительно, пострадали два человека, они доставлены в лечебное учреждение", - информирует в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что возгорание началось в помещении общественного питания. В настоящее время оно ликвидировано.