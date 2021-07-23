В России выявили 23 811 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили за сутки более 23,8 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 811 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 495 (10,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев коронавируса в Москве - 3 425, в Московской области - 1 965, в Санкт-Петербурге - 1 940. В Крыму 386 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 286, в Краснодарском крае - 248, в Дагестане - 203, в Чечне - 138, в Кабардино-Балкарии - 80, в Карачаево-Черкесии- 56, в Ингушетии - 54, в Северной Осетии - 54, в Адыгее - 49.

Суточный прирост опустился до 0,39%, общее число инфицированных в России достигло 6 078 522 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 22 547 человек, за весь период - 5 450 004 человека.

Умерли за сутки 795 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 152 296 человек.