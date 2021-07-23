Ядовитые пауки активизировались в Волгоградской области

К медикам Волгоградской области обратились 15 местных жителей в связи с укусом ядовитого паука Сака или "желтого паука". Один из пострадавших госпитализирован, проинформировали в комитете здравоохранения региона.

"15 человек стали жертвами паука Сака (Сheiracanthium punctorium, "желтый паук"). Из них один человек продолжает лечение в условиях стационара", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с начала июля в регионе от пауков-каракуртов пострадали 10 человек.