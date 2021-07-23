Лавров: Запад пытается окружить Россию "поясом нестабильности"
Запад стремиться создать вокруг России "пояс нестабильности", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, именно эту цель преследует освоение территории вокруг нее экономическим и военным путем. "Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор - либо ты с Западом, либо ты с РФ", - сказал он на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".
"Эта линия самым ярким образом проявилась на Украине, - обратил внимание он. - Пытались в последние месяцы обкатать методики цветных революций и в Белоруссии, развернули геополитическую борьбу американцы и европейцы за Молдавию, не гнушаясь открытой пропагандой в ходе предвыборной кампании, прямо вмешиваясь во внутренние дела вроде бы суверенного государства", - указал глава российского внешнеполитического ведомства.
"Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье", - цитирует Лаврова ТАСС.
В заключение темы министр акцентировал внимание ан том, что российская сторона готова обеспечивать свои интересы как на постсоветском пространстве, так и в других регионах мира.
Вестник Кавказа
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