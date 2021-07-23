В результате ДТП в Новой Москве пострадали пять человек

Грузовик и Mercedes столкнулись на трассе М-3 "Украина" в Новой Москве, пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

"В поселении Первомайское на 41-м км автодороги М-3 "Украина" водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на стоявший на проезжей части грузовой автомобиль ГАЗ-331043, который наносил дорожную разметку в отсутствие временных дорожных знаков. В результате пострадали водитель иномарки и четыре пассажира", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что два человека были доставлены в больницу с переломами и множественными ушибами, остальные пострадавшие были отпущены после оказания медпомощи.

В главке уточнили, что по факту автоаварии проводится проверка.