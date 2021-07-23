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В Израиле выяснили, что вакцина Pfizer защищает от дельта-штамма на 39%

В Израиле выяснили, что вакцина Pfizer защищает от дельта-штамма на 39%

Министерство здравоохранения Израиля провело исследование, которое показало, насколько эффективна вакцинация препаратом Pfizer от нового штамма коронавируса "дельта", пишет newsru.co.il.

Эффективность Pfizer при защите от заражения новым штаммом составляет 39%. При этом от тяжелой формы болезни прививка остается эффективной - 91%.

Выводы сделаны по сравнительно небольшой выборке больных коронавирусом в тяжелом состоянии.

Отмечается, что среди больных в тяжелом состоянии в четыре раза больше людей, сделавших прививку в январе, чем тех, кто привился в мае.

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Вестник Кавказа

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