В Израиле выяснили, что вакцина Pfizer защищает от дельта-штамма на 39%
Министерство здравоохранения Израиля провело исследование, которое показало, насколько эффективна вакцинация препаратом Pfizer от нового штамма коронавируса "дельта", пишет newsru.co.il.
Эффективность Pfizer при защите от заражения новым штаммом составляет 39%. При этом от тяжелой формы болезни прививка остается эффективной - 91%.
Выводы сделаны по сравнительно небольшой выборке больных коронавирусом в тяжелом состоянии.
Отмечается, что среди больных в тяжелом состоянии в четыре раза больше людей, сделавших прививку в январе, чем тех, кто привился в мае.
Вестник Кавказа
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