В Грузии продолжается рост числа заражений коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за минувшие сутки увеличилось за сутки 2460, всего – 398 081 случай заражения. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 20 человек, за все время пандемии – 5656 человек.

Выздоровели от заболевания 1082 человека, с начала пандемии вылечились 370 565 пациентов. Скончались 5656.

"Показатель инфицирования: за сутки - 6,32%, за последние 14 дней - 5,38%, за последние семь дней – 6,03%", - пишет Sputnik Грузия, уточняя, что была сделана 391 781 прививка.

В настоящее время на карантине находятся 50 человек, в стационарах - 4780, в ковид-гостиницах – 1487 человек.