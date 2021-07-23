Россия ждет от Армении подписания мирного договора с Азербайджаном

К настоящему моменту позиции сторон завершенного армяно-азербайджанского конфликта по перспективам послевоенного урегулирования полностью прояснились: Азербайджан предлагает Армении заключить мирный договор, который навсегда отправил бы в прошлое любые разногласия и "спорные моменты" по вопросам сосуществования двух государств, а Армения, несмотря на капитуляцию, стремится закрепить текущий статус-кво и продолжить жить в режиме "ни мира, ни войны". Какова же позиция по этой теме посредника между ними – России?

Согласно словам президента РФ Владимира Путина, сказанным во вторник в ходе рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву, Россия стремится к установлению полноценного мира между Баку и Ереваном. При этом Путин особо отметил, что продвигаться по этому пути к миру на Южном Кавказе прежде всего стремятся Россия и Азербайджан, и Баку демонстрирует готовность договариваться и идти на компромиссы, что очень важно для достижения цели.

"Одним из самых важных вопросов остается вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что Вы уделяете, разумеется, очень больше внимание, и хочу Вас поблагодарить за то, что находятся и компромиссные решения. Они всегда самые сложные, но если мы хотим – а мы все хотим – урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что Вас хочу поблагодарить", - сказал российский лидер.

Дальнейшие переговоры президентов прошли за закрытыми дверями, однако накануне Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному телевидению рассказал о том, как обсуждал с Владимиром Путиным послевоенное урегулирование и перспективы мирного договора с Арменией. "Разногласий в нашем подходе нет. Мы – Россия и Азербайджан – считаем, что война закончилась, конфликт завершился, в Армении не должно допускаться никаких реваншистских тенденций, и отныне в регионе должен быть мир. Риски войны должны быть сведены до минимума и устранены – здесь никаких разногласий между нами нет, наши мнения одинаковы", - сообщил он.

Ильхам Алиев обратил внимание Владимира Путина на попытки Армении затормозить мирные процессы, в частности, разблокирование коммуникаций. "Что касается Зангезурского коридора, то я сообщил господину Путину, что, по имеющимся у нас данным, в связи с этим вопросом Армения вновь ведет себя неискренне. … Мы провели с президентом России обмен мнениями по данному вопросу, и считаю, что на очередном этапе мы получим более обнадеживающие известия из Еревана. Армения как бы временно положила конец трехсторонней рабочей группе. С начала июня группа не собирается. Наша позиция остается неизменной, Зангезурский коридор обязательно должен быть открыт. Чем раньше Армения поймет это, тем лучше для нее", - отметил президент АР.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что у него существует полное взаимопонимание с российским лидером. "Лично у меня очень близкие связи с господином Путиным, мы – политики, доверяющие друг другу. Это очень важно. … Во время обсуждений – наша встреча продолжалась несколько часов – не было ни одного спорного вопроса. Не было ни одного вопроса, вызывающего обеспокоенность", - указал Ильхам Алиев, обратившись затем к Армении со словами о необходимости и неизбежности заключения мирного договора.

"Мы отправили Армении повестку дня – мирный договор. Пусть скажет, что не хочет, отказывается. Я неоднократно говорил и говорю: мы готовы начать переговоры. Война закончилась? Закончилась. Хочешь мира, Армения? Вроде, хочешь. Тогда почему бы не подписать мирный договор? Признай нашу территориальную целостность, пусть будет подписан мирный договор, решена делимитация границ. Посмотрите, наша повестка дня по этому вопросу совпадает с повесткой дня Европейского Союза, Турции, России. И они говорят о необходимости проведения работы по делимитации, и мы говорим. … Армении придется с этим считаться, принять новые реалии – хочет она того или нет", - заключил Ильхам Алиев.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков, Россия безусловно заинтересована в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией. "Позиция России по этому вопросу такова: необходимо работать над тем, чтобы выйти на такой мирный договор, который признает территориальную целостность обеих стран в тех пределах, которые признает Россия и ООН. В этом мирном договоре должно быть обговорено восстановление коммуникаций, дипломатических и экономических отношений между двумя странами. Может быть, это сделать будет трудно, но к этому надо идти", - сказал он.

"Первый этапом такой работы является исполнение положений трехстороннего Заявления от 9 ноября: полное восстановление мира в регионе, разблокирование транспортных коммуникаций и создание реальных условий для безопасных поездок граждан между странами. Это очень важный пункт: люди должны иметь возможность ездить из одного государства в другое, чувствуя себя в безопасности. Все это время необходимо вести разработку мирного договора с целью согласовать его текст, подписать и утвердить данный документ в ОБСЕ и Совете Безопасности ООН", - сообщил Сергей Марков.

Россия будет содействовать, во-первых, тому, чтобы переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией не прекращался. "Во-вторых, Россия добьется исполнения ноябрьского Заявления, чтобы все стороны почувствовали выгоду. В-третьих, поможет созданию, как минимум, нейтрального образа сторон в отношениях между ними. В-четвертых, повлияет на коллег по Минской группе ОБСЕ: работа МГ, фактически, провалилась, и это привело возобновлению боевых действий, а теперь Франция и США заняли неконструктивную позицию – их нужно подтолкнуть к большей конструктивности", - перечислил политолог.

С ним согласился доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко. "Россия очень заинтересована в подписании такого договора, как минимум, по трем причинам. Во-первых, это снятие напряженности на Южном Кавказе и прекращение существования очага нестабильности. Во-вторых, поскольку Армения имеет обязательства перед Россией в рамках ОДКБ, всегда есть опасения, что она попытается опять втянуть нас в военный конфликт. В-третьих, появится возможность полноценного развития отношений с обеими сторонами. Россия стремится к подписанию такого договора", - подчеркнул он.

При этом эксперт обратил внимание, что Армения постарается блокировать все российские меры продвижения мирного договора. "В Ереване, как только Россия пытается оказать малейшее давление, сразу об этом кричат и бегут жаловаться в НАТО, США и Францию, а те, естественно, рады использовать армянскую карту против России. Вспомните ереванский саммит ОДКБ в 2016 году, когда Россия сказала, что гарантии Организации распространяются лишь на территорию Армении – сразу же последовали крики Армении на Западе о давлении и предательстве со стороны РФ и необходимости расширить партнерство с НАТО. Поэтому Россия, конечно, останется главным посредником между сторонами, будет выдвигать инициативы, но Армения мирному договору будет всячески сопротивляться", - сообщил Алексей Фененко.

Тем не менее, иного пути, кроме мирного договора между Азербайджаном и Арменией, у Южного Кавказа и его региональных соседей нет. В России это отлично понимают и будут делать все возможное, чтобы усадить Ереван за стол переговоров с Баку как можно раньше.