Мурашко предупредил о риске заболеть ковидом из-за кондиционеров

Рисков заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров в закрытом помещении, где находятся люди, намного выше, чем при проветривании, предупредил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Там, где циркулирует, охлаждается только внутренний воздух, рисков, конечно же, больше, когда имеется система проветривания, когда идет обновление внутреннего воздуха в пространстве – это безопаснее", - сказал он в ходе прямого эфира "Разберемся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".

Ранее глава ведомства заявлял, что для повторной вакцинации подходят все вакцины российского производства.