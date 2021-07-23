Главная » Новости

Казаки-росгвардейцы появятся в Ставропольском крае

Казаки-росгвардейцы появятся в Ставропольском крае

В настоящее время прорабатывается вопрос о создании в Росгвардии воинских подразделений, которые будут комплектоваться на общих основаниях членами казачьих обществ. Подразделения будут дислоцироваться в местах компактного проживания казаков. Сейчас решаются организационные и финансовые вопросы.

Об этом говорилось на заседании комиссии при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе по делам казачества.

Ранее атаман Аланского республиканского окружного казачьего общества Терского Войскового казачьего общества Тимур Адырхаев призвал казаков Северной Осетии вступить в мобилизационный резерв Вооруженных сил России.

1200 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!