Казаки-росгвардейцы появятся в Ставропольском крае

В настоящее время прорабатывается вопрос о создании в Росгвардии воинских подразделений, которые будут комплектоваться на общих основаниях членами казачьих обществ. Подразделения будут дислоцироваться в местах компактного проживания казаков. Сейчас решаются организационные и финансовые вопросы.

Об этом говорилось на заседании комиссии при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе по делам казачества.

Ранее атаман Аланского республиканского окружного казачьего общества Терского Войскового казачьего общества Тимур Адырхаев призвал казаков Северной Осетии вступить в мобилизационный резерв Вооруженных сил России.