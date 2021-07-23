Какой будет погода в выходные в Москве

По прогнозам синоптиков, предстоящие выходные в столичном регионе будут солнечными и довольно теплыми.

"Мы ожидаем переменную облачность без осадков. В дневные часы в субботу - 20-22 градуса в Москве, по области - от 18 до 23 градусов. В воскресенье температура немного повысится: в столице - 22-24 градуса, по области - 20-25 градусов", - сообщили в центре погоды "Фобос".

С ростом температуры будет подниматься и атмосферное давление - в пятницу 741 мм ртутного столба, в субботу 749, в воскресенье - 752, уточнили специалисты.

"То есть такая прекрасная погода, температура соответствует климатической норме", - считают в "Фобосе".