Мурашко назвал дату публикации итогов исследования "Спутника V"

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о том, что итоговый отчет об исследовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет подготовлен к октябрю.

"Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю месяцу по вакцине "Спутник V" будут подготовлены уже отчеты, промежуточные были как раз все опубликованы",- сказал он.

Ранее сообщалось, что накануне в Москве стартовала ревакцинация от COVID-19. "Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых, а с сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации - в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои Документы" и других популярных общественных местах", - говорила заммэра Анастасия Ракова.