В Грузии исключили введение локдауна

Введение строгих ограничений, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом в Грузии, исключен, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, на данном этапе у страны есть необходимые ресурсы для исправления сложившейся ситуации.

"У нас есть ресурс успешно осилить сегодняшний объем инфицирования. Индийский штамм оказался плохим и агрессивным, однако он пока не вызвал рост количества случаев смерти. Рост ожидаем, однако, для этого необходимо хотя бы соблюдать регуляции, которые есть сейчас. Исключаю локдаун и возвращение строгих ограничений в ближайшие дни. Лично я не поддержу это", - приводит слова Церцвадзе "Спутник-Грузия".

В настоящее время в Грузии большая часть инфицированных болеют британским штаммом COVID-19, который был выявлен в конце февраля. Эпидемиологи считают, что индийский штамм заменит британский в ближайшее время.