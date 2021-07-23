Минздрав: тромбозы возникают у 30% переболевших коронавирусом

Из памятки Минздрава РФ по профилактике осложнений после заболевания COVID-19 следует, что 20-30% пациентов после коронавируса имеют осложнения в виде тромбозов.

Среди других популярных проблем, возникающих в рамках постковидного синдрома, оказались одышка - 31,7%, кашель - 13,5%, боли в груди и тахикардия - 12,7%, сообщает Минздрав.

В ведомстве определили постковидный синдром как "стойкие симптомы и/или отсроченные или долгосрочные осложнения по истечении четырех недель с момента появления симптомов".

Напомним, с 1 июля россияне, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию.