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В Москве изъяли уже более 700 поддельных сертификатов вакцинации

В Москве изъяли уже более 700 поддельных сертификатов вакцинации

С начала года правоохранители в Москве изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает МВД России.

Возбуждено более 60 уголовных дел по статьям 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") и 159 УК РФ ("Мошенничество"). Семь дел направлены в суд, обвинения получили 25 подозреваемых.

Кроме того, полицейские в Москве продолжают изымать из незаконного оборота справки, бланки, поддельные печати и штампы медицинских организаций.

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Вестник Кавказа

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