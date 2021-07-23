Главная » Новости

"Северный поток" возобновил работу после профилактики

&quot;Северный поток&quot; возобновил работу после профилактики

Балтийский трубопровод "Газпрома" "Северный поток", согласно данным газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport, вернулся к работе после ежегодного планового технического обслуживания, пишет "Интерфакс".

Прокачка по газопроводу остановилась 13 июля и возобновилась 23 июля. В сутки магистраль экспортирует около 170 млн кубометров газа, это главный канал поставки российского газа в страны Европы.

1040 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!