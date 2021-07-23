"Северный поток" возобновил работу после профилактики

Балтийский трубопровод "Газпрома" "Северный поток", согласно данным газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport, вернулся к работе после ежегодного планового технического обслуживания, пишет "Интерфакс".

Прокачка по газопроводу остановилась 13 июля и возобновилась 23 июля. В сутки магистраль экспортирует около 170 млн кубометров газа, это главный канал поставки российского газа в страны Европы.