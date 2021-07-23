Спецкомиссия проследит за ценами на товары в Дагестане

В Дагестане появится комиссия, которая займется контролем цен на товары, заявил врио главы республики Сергей Меликов.

"После многочисленных обращений граждан по поводу цен, мы изучили ситуацию. На самом деле она не только у нас в регионе тревожная. Завтра будем проводить совещание по ценообразованию. Результатом этого совещания будет создание комиссии, которая будет регулировать цены", – приводит слова Меликова РИА Дагестан.

Он также подчеркнул, что новая комиссия будет проводить прямые линии для оперативного реагирования.

"К сожалению, у нас по некоторым отраслям наши земляки "хулиганят" с ценами. Этого делать нельзя, нужно думать не только о себе, но и о тех, кто тебя окружает", – добавил глава региона.