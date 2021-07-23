Трефилов пожалел Черчесова и обличил Дзюбу

Вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

"Честно, мне жалко Черчесова. Нормальный мужик. Он работал с тем, что есть", - констатировал Трефилов.

Далее он рассказал о том, как Дзюба "после какого-то турнира написал, имея в виду меня, что нам бы такого тренера". "Я ему написал, что если дурака не будешь валять, то станешь классным футболистом", - сообщил он, отметив, что за последние четыре года Дзюба нигде не отличился.

"Ребята, работа должна быть, пахота", - раскрыл главный секрет успеха вице-президент ФРГ, передает "Матч ТВ".