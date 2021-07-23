Определена дата выборов президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября, сообщает пресс-служба ЦИК республики.

"Центральная избирательная комиссия 24 октября 2021 года определила днем выборов Президента Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Напомним, что действующий глава государства Шавкат Мирзиеев в феврале текущего года подписал поправки в законодательство, предусматривающие перенос выборов президента с декабря на октябрь.