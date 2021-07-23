Россияне назвали лучшие города для жизни на пенсии

Сервис "Работа.ру" и "СберНПФ" провели исследование, по результатам которого выяснилась, какие города предпочли бы россияне для жизни после выхода на пенсию.

Так, большинство участников опроса выбрали Москву (16%), Петербург (15%) и Сочи (12%).

Кроме того, в пятерке предпочтительных городов оказались Краснодар (6%) и Калининград (3%).

Комментируя свой выбор, респонденты пояснили, что в Москве развитая инфраструктура (46%), еще 41% отметили высокий уровень социальных услуг. В Петербурге россиян также привлекла развитая инфраструктура (38%) и доступные рекреационные ресурсы – 24%, передает РБК.