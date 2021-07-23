Молоковоз врезался в полицейский пункт в Петропавловске

Молоковоз въехал в полицейский пункт, расположенный на Мамлютском шоссе в Петропавловске.

"Житель района Магжана Жумабаева, управляя транспортным средством "КамАЗ", допустил столкновение со зданием контрольного пункта "Западный", причинив тем самым материальный ущерб", - сказали в полиции.

Уточняется, что людей в момент ЧП в здании не было. В результате случившегося никто не пострадал, передает Sputnik Казахстан, уточняя, что в момент аварии водитель был трезв.

По факту составлен протокол об административном правонарушении "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".