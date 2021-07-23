Молоковоз врезался в полицейский пункт в Петропавловске
Молоковоз въехал в полицейский пункт, расположенный на Мамлютском шоссе в Петропавловске.
"Житель района Магжана Жумабаева, управляя транспортным средством "КамАЗ", допустил столкновение со зданием контрольного пункта "Западный", причинив тем самым материальный ущерб", - сказали в полиции.
Уточняется, что людей в момент ЧП в здании не было. В результате случившегося никто не пострадал, передает Sputnik Казахстан, уточняя, что в момент аварии водитель был трезв.
По факту составлен протокол об административном правонарушении "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".
Вестник Кавказа
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