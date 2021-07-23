Ливень подтопил Ростов-на-Дону

Прошедшие в Ростове-на-Дону ливневые дожди подтопили несколько зданий и привокзальную площадь, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Накануне вечером после продолжительной жары в городе прошел сильный дождь. "В результате выпавших осадков произошло подтопление низменных участков", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения откачивали воду в районе привокзальной площади, многоэтажного дома на улице Ленина, 109/5, а также из подвала технического здания на территории детского сада №15. Пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась.