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Ливень подтопил Ростов-на-Дону

Ливень подтопил Ростов-на-Дону

Прошедшие в Ростове-на-Дону ливневые дожди подтопили несколько зданий и привокзальную площадь, проинформировали в пресс-службе  ГУ МЧС России по Ростовской области.

Накануне вечером после продолжительной жары в городе прошел сильный дождь. "В результате выпавших осадков произошло подтопление низменных участков", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения откачивали воду в районе привокзальной площади, многоэтажного дома на улице Ленина, 109/5, а также из подвала технического здания на территории детского сада №15. Пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась.

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Вестник Кавказа

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