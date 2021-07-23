В КБР эвакуируют пострадавших от камнепада туристов

Спасатели МЧС России начали проведение эвакуации пострадавших под камнепадом в горах Кабардино-Балкарии туристов из Москвы. К ним направлен вертолет.

"Для работ был привлечен коммерческий вертолет фирмы "Хелей Экшен". С его помощью двух пострадавших спустили на территорию альплагеря "Чегем", их отправят в Нальчик наземным транспортом. Еще одного пострадавшего сейчас на вертолете доставляют в Нальчик", - приводят слова собеседника РИА Новости.

Ранее в региональном ГУМЧС сообщили, что группа туристов из Москвы попала под камнепад в Черекском районе Кабардино-Балкарии.