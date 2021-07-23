В Карачаево-Черкесии заработал региональный штаб по газификации

В пресс-службе ООО "Газпром газораспределение Черкесск" проинформировали о том, что в республике организована работа регионального штаба по догазификации. Это позволит ускорить подведение газа к домам и квартирам в населенных пунктах региона.

Штабом руководит зампред правительства региона Евгений Поляков. В ближайшее время будут сформированы территориальные рабочие группы, "в которые войдут представители муниципальных органов власти, руководители районных подразделений АО "Газпром газораспределение Черкесск", сообщили в компании.

Согласно предварительной оценке, в 107 газифицированных населенных пунктах республики общее количество не газифицированных домовладений и квартир составляет 17 654 единиц, передает ТАСС.