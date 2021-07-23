Россияне возвращаются к кнопочным телефонам

В России выросли продажи кнопочных телефонов: за первое полугодие 2021 года в общей сложности было продано 3,1 млн кнопочных телефонов, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Во втором полугодии 2021 года прирост продаж кнопочных телефонов составил 26% в количественном и 35% в денежном эквиваленте, пишет "Коммерсантъ".

В то же время на протяжении последнего времени рынок продаж в этом сегменте падал на 5-10% в год.

Руководитель направления "Мобильные средства связи" компании "Марвел-Дистрибуция" Вадим Таланюк связывает рост спроса на кнопочные телефоны с тем, что во втором квартале начинается дачный сезон. В свою очередь генеральный директор "МегаФон Ритейла" Андрей Левыкин полагает, что данные показатели связаны с тем, что кнопочные телефоны приобретают сотрудники закрытых предприятий, где использование смартфонов запрещено.