"Россия в огне": общая площадь пожаров приближается к рекорду

Лесные пожары продолжают захватывать российские территории, а их общая площадь уже имеет шансы превысить норму. Так, согласно информации системы ИСДМ-Рослесхоз, общая площадь лесных пожаров с начала текущего года в стране составила 10,2 млн га.

В настоящее время площадь действующих лесных пожаров в России превышает 785 тыс га, сообщает "Авиалесохрана".

По словам главного координатора проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константина Кобякова, ежегодно в среднем выгорает около 15 млн га леса. "Что изменилось за последние годы, так это то, что у нас не просто иногда случаются пики, когда много пожаров, а горит много каждый год", - обратил внимание эксперт, передает РБК.

В настоящее время в связи с лесными пожарами был введен режим ЧС на всей территории в трех субъектах: Якутии, Карелии и Челябинской области, еще в семи регионах – Вологодская и Иркутская области, Коми, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Чукотский АО – режим ЧС введен в отдельных районах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Якутии – 227 природных пожаров, общая площадь которых составила более 1,5 млн га.

Причиной возгораний являются погодные факторы – сухие грозы на фоне многодневной аномальной жары. По словам главы Якутии пожары связаны с глобальным изменением климата – средняя температура июня была выше 20 градусов, в то время как должна держаться на уровне 15.

В этой связи эксперт WWF Константин Кобяков указал на то, что высокие риски возгораний требуют повышенного внимания к пожарной работе.