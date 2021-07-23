На играх в Токио обновлен первый олимпийский рекорд

В квалификационных соревнованиях на Олимпиаде в Токио в личном зачете у женщин по стрельбе из лука первое место заняла представительница Южной Кореи Ан Сан (680 баллов), обновив предыдущий олимпийский рекорд, установленный украинкой Линой Герасименко в 1996 году.

На втором месте также спортсменки из Кореи Чан Минхе (677 баллов) и Кан Чхэ Ен (675 баллов). Лучший результат среди россиянок принадлежит Ксении Перовой – восьмое место и 664 балла.