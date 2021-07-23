Шесть человек госпитализированы после аварии в Алматы

Шесть человек пострадали в результате автоаврии в Алатауском районе Алматы.

По словам свидетелей случившегося, водитель Opel Vectra следовал по улице Ашимова в южном направлении, однако не доезжая до проспекта Рыскулова, перед ним неожиданно выехала иномарка. Водитель Opel резко вывернул руль влево и оказался на "встречке", где на полном ходу, лоб в лоб столкнулся с автомашиной Toyota Camry 40.

В результате автомобили отбросило друг от друга на несколько десятков метров, пишет Sputnik Казахстан. В результате пострадали водитель и три пассажира из автомашины Toyota и водитель и пассажир из Opel, они госпитализированы.

По факту инициировано досудебное расследование. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.