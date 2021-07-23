Психолог рассказала об опасности микроквартир

Член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина перечислила негативные влияния, которые может оказывать на человека проживание в маленькой квартире.

По ее словам, в первую очередь, речь идет о психических расстройствах личности и нервных срывах.

"Когда семья приобретает квартиру небольшой площади - от 16 до 26 кв м, не очень хорошо учитывая свои потребности, то через некоторое время ей приходится сталкиваться с проблемами, которые перерастают в конфликты на бытовой почве", - сказала она, призвав, покупая квартиру руководствоваться не только локацией или ценой, но и возможностью обеспечения личного пространства для всех членов семьи, передает РИА Недвижимость.