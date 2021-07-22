Инфраструктуру для яхтинга на 600 млрд рублей построят в Сочи

Сеть из восьми яхтенных марин и гостиничную инфраструктуру создадут в Сочи за счет инвесторов, такое сообщение опубликовано на странице администрации города-курорта в Instagram.

"Разработана концепция развития инфраструктуры для яхтенного туризма и вдольберегового морского сообщения на Азово-Черноморском побережье. Она имеет стратегически важное значение для обеспечения комплексного развития Сочи", - пояснили в ведомстве.

Девелопером проекта выступает группа компаний Альянс Марин Девелопмент. Она же разработала его концепцию, согласно которой в береговой зоне Сочи от Лазаревского до Адлера появятся восемь новых марин, морские рекреационные комплексы общей вместимостью порядка 3 тыс яхт, а также крупные гостинично-рекреационные комплексы на 30 тыс номеров. Кроме того, планируется разбить свыше 15 км новых набережных и обустроенных пляжей.

Ожидается, что новая инфраструктура увеличит рекреационный потенциал Сочи, благодаря ей также появятся более чем 45 тыс новых рабочих мест.

Инвестиционная капиталоемкость проектов, по оценкам специалистов, превышает 600 млрд рублей.

"Новая концепция также позволит реализовать ряд поручений президента РФ по развитию морских вдольбереговых (каботажных) пассажирских перевозок и обеспечить инвестиционную привлекательность объектов яхтинга. В концепции предложен и обоснован отраслевой подход, позволяющий создать на территории РФ новую туристическую и транспортную отрасль", - добавили в администрации.