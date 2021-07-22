Меняйло распорядился построить детский сад в новом ЖК во Владикавказе

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло посетил строящийся ЖК "Весна" во Владикавказе, такое сообщение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Он пояснил, что руководство региона уделяет особое внимание комплексному развитию территорий, поэтому новые микрорайоны должны быть обеспечены всей требующейся инфраструктурой, в том числе детскими садами и школами.

Однако проект ЖК "Весна", как и многие другие, был разработан без учета этого условия, что может вызвать дополнительную нагрузку на действующие объекты и спровоцировать социальную напряженность. Поэтому Меняйло поручил изыскать возможности для строительства детсада на 280 малышей.

"Решая вопрос улучшения жилищных условий людей, но не обеспечивая новые микрорайоны школами и детсадами, мы создаем проблему социальную. Так быть не должно. Поэтому больше ни одного разрешения на строительство жилищного комплекса выдано не будет до тех пор, пока в проекте застройщика не будет предусмотрена социальная инфраструктура. Мы не можем строить десятки или сотни тысяч квадратных метров жилья, не строя детские сады и школы для людей, которые будут жить в этих домах", - подчеркнул врио главы региона.

Новый ЖК "Весна" построят во Владикавказе до 2024 года.