Новый авиарейс соединит Павлодар и Туркестан

В Казахстане запустили новый авиарейс Павлодар - Туркестан, сообщает пресс-служба управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области.

"Первый борт из Павлодара в Туркестан отправился 21 июля, обслуживает его авиакомпания Scat. Этот прямой рейс обещают выполнять каждые среду, субботу и воскресенье. Время в пути займет 1 час 40 минут", - сказано в сообщении.

Отмечается, что цена билета по новому направлению фиксированная и составит 25 тыс тенге.

Ранее стало известно, что новый авиарейс открыт по направлению Караганда - Туркестан. Полеты выполняются с 20 июля компанией SCAT по вторникам, четвергам и воскресеньям.