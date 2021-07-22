В Кабардино-Балкарии обнаружили попавших под камнепад туристов

Спасатели обнаружили в горах Кабардино-Балкарии группу из восьми туристов, попавших под камнепад. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

"Гора Куру, восемь человек попали под камнепад - четыре травмированы, четыре нет", - цитирует его РИА Новости.

В настоящее время туристов эвакуируют.

Ранее в региональном ГУМЧС сообщили, что группа туристов из Москвы попала под камнепад в Черекском районе Кабардино-Балкарии.