В Пятигорске проведут памятные мероприятия к 180-летию гибели Лермонтова

В Пятигорском государственно музее-заповеднике по традиции пройдет день памяти М. Ю. Лермонтова. 27 июля исполняется 180 лет со дня гибели поэта.

В официальном инстаграм-аккаунте музея пройдет прямой эфир мероприятия, зрителем которого может стать любой желающий.

"В 9.30 в Лазаревском храме Пятигорска состоится заупокойная служба. Недавно в музей-заповедник доставлена горсть земли, привезенная из Шотландии, родины предков Лермонтова: она будет развеяна на месте первого упокоения поэта", - говорится в сообщении музея.

Домик Лермонтова будет открыт для всех желающих, кроме того, на территории усадьбы музея будет демонстрироваться уникальная выставка из последних поступлений.

Серию памятных мероприятий завершит концертная программа с участием пятигорского театра поэзии "Кредо", а также исполнительницы романсов Юлии Снежиной и Евгения Южина.