МИД России оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку-2"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире "Соловьев Live" на YouTube, что США в борьбе против газопровода "Северный поток-2" проиграли сами себе.

"Проект состоялся. И вот сейчас мы видим - знаете, есть такое прекрасное стихотворение: "Зима недаром злится, / Прошла ее пора - / Весна во двор стучится / И гонит со двора" (автор Федор Тютчев - ред.). Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта", - отметила дипломат.

Она напомнила, что Вашингтон потратил большие усилия для дипломатической и пиар-работы против "Северного потока-2", в том числе с прессой и НКО. "Он выгоден одним, а вторые просто ощущают колоссальную зависть, раздражение от того, что не могут по-честному конкурировать с энергетическим проектом... Я понимаю, что им тяжело это принять. Я понимаю, что, возможно, они чувствуют себя проигравшими, потерпевшими. Но если даже это так, то проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень", - поведала официальный представитель российского МИД.

Напомним, накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток-2".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет 98%.