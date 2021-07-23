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Неделя кубанской кухни пройдет в "Атамани"

Неделя кубанской кухни пройдет в &quot;Атамани&quot;

В Темрюкском районе в выставочном этнокомплексе "Атамань" на следующей неделе состоится неделя кухни Краснодарского края.

С 26 по 31 июля гости "Атамани" смогут попробовать местные специалитеты: кубанский борщ, чумацкую похлебку, вареники с разнообразными начинками, а также черноморскую рыбу.

Также до конца июля можно будет посетить мастер-классы по изготовлению свечей из вощины, травяных оберегов, росписи пряников, ткачеству. В "Атамани" будет открыта выставка картин кубанских художников.

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Вестник Кавказа

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