Неделя кубанской кухни пройдет в "Атамани"

В Темрюкском районе в выставочном этнокомплексе "Атамань" на следующей неделе состоится неделя кухни Краснодарского края.

С 26 по 31 июля гости "Атамани" смогут попробовать местные специалитеты: кубанский борщ, чумацкую похлебку, вареники с разнообразными начинками, а также черноморскую рыбу.

Также до конца июля можно будет посетить мастер-классы по изготовлению свечей из вощины, травяных оберегов, росписи пряников, ткачеству. В "Атамани" будет открыта выставка картин кубанских художников.