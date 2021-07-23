Новые школы избавят школьников в Караганде от обучения в три смены

В Карагандинской области строят новые школы, чтобы решить проблему обучения в три смены.

В этом году в регионе появятся более 20 социально значимых объектов, уже начато строительство четырех школ на 1 300 мест - двух в Караганде, одной в Жанааркинском районе. "Объект будет построен в селе Киикти Шетского района. Он на 150 мест. Еще одно здание на 80 мест возводится на станции Теректы в Жезказгане", - сообщили в управлении строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.