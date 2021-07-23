В Грузии запустят ночной поезд Тбилиси-Батуми

Грузинская железная дорога с 23 июля введет в строй ночной рейс из Тбилиси в Батуми, сообщает пресс-служба организации.

Ночной поезд из Тбилиси будет выезжать в 00:35 по местному времени и прибудет в Батуми в 06:10. В обратном направлении поезд будет выезжать в 00:30, в столицу Грузии прибудет в 06:01.

В ГЖД призвали граждан соблюдать антиковидные ограничения и отправляться в путешествия только в масках.

Стоит добавить, что билеты уже поступили в продажу.