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В Пятигорске продолжает оптимизация транспортной системы

В Пятигорске продолжает оптимизация транспортной системы

В Пятигорске обсудили вопрос обеспечения бесперебойной работы системы транспортного обслуживания города, сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

По его словам, в городе продолжается повышение качества общественных пассажирских перевозок.

Недавно местным Минтрансом были отобраны новые перевозчики, также был обновлен автопарк. Благодаря этому улучшилось техническое состояние уже имеющихся транспортных средств, соблюдается график перевозок.

"Для контроля над деятельностью перевозчиков принято решение о создании в Пятигорске отдела ГКУ "Ставропольавто". Посмотрели новую линейку автобусов ГАЗ ГРУПП. С руководителем одного из перевозчиков в городе Владимиром Ястребовым обсудили вопрос дальнейшего обновления автобусного парка", - написал Ворошилов в соцсети, отметив, что анализ маршрутной сети с целью ее оптимизации продолжается.

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Вестник Кавказа

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