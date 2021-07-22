Глава МВД Грузии рассказал, при каких условиях готов покинуть свой пост

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури готов уйти в отставку, если это будет необходимо правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Об этом он заявил в эфире телеканала Rustavi2.

"Что касается моей отставки с должности, то у нас есть премьер, политсовет и политическая команда, которые должны принять решение по поводу моей отставки и того действовал ли я и МВД правильно 5-6 июля или нет…", - сказал Гомелаури в эфире телеканала Rustavi2.

По словам главы оборонного ведомства, если команда примет решение о его отставке, он ему подчинится, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, руководители оппозиционных телеканалов "Мтавари архи", "ТВ Пирвели" и "Формула ТВ" требуют отставки главы МВД Вахтанга Гомелаури и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Они считают, что 5 июля полиция бездействовала во время нападения на журналистов, в результате чего пострадали 53 представителя различных СМИ. В частности, в ходе беспорядков был жестоко избит телеоператор Лексо Лашкарава. На протяжении нескольких дней он находился в больнице, после чего его выписали. Позже 11 июля он скончался в своей квартире.